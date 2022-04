Stand: 06.04.2022 08:20 Uhr Kerber verliert im Abschiedsmatch von Wozniacki

Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat sich mit einem letzten Kräftemessen mit Deutschlands Nummer eins, Angelique Kerber, von der großen Tennisbühne verabschiedet. In ihrem Abschiedsmatch besiegte die 31 Jahre alte Dänin ihre langjährige Wegbegleiterin aus Kiel am Dienstagabend in der Kopenhagener Royal Arena vor 10.000 Zuschauern mit 7:5, 6:4. Ihre letzte offizielle Partie hatte die Australian-Open-Siegerin von 2018 vor zwei Jahren gespielt. Ihr Abschiedsmatch vor heimischem Publikum musste wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden. "Sie ist solch ein Champion", sagte Kerber über ihre Freundin Wozniacki. "Aber das Wichtigste ist, dass sie eine großartige Person ist, auf und neben dem Platz." | 06.04.2022 08:15