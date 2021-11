Stand: 02.11.2021 21:12 Uhr Kerber verliert - deutsche Tennis-Damen verpassen Halbfinale

Die deutschen Tennis-Damen sind beim Billie Jean King Cup in der Gruppenphase gescheitert und haben den erhofften Einzug in das Halbfinale verpasst. Im zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz kassierte Angelique Kerber die entscheidende Niederlage zum zwischenzeitlichen 0:2. Gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic musste sich die 33 Jahre alte Kielerin mit 7:5, 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit stand nach dem 1:2 gegen Tschechien am Tag zuvor das Vorrunden-Aus fest. | 02.11.2021 21:12