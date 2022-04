Stand: 16.04.2022 12:40 Uhr Kerber verliert das Spitzeneinzel: DTB-Team im Abstiegskampf

Abstiegskampf statt Titelchance: Das deutsche Tennisteam um Angelique Kerber muss nach einer Niederlage in Kasachstan um den Klassenerhalt in der Gruppe der Top-Mannschaften des Billie-Jean-King-Cups bangen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel schlug im Spitzeneinzel am Sonnabend bereits zum Matchgewinn auf, verlor aber gegen Jelena Rybakina 6:4, 3:6, 5:7 - beim Stand von 0:3 war die Partie in Nur-Sultan entschieden. An Karfreitag hatte Kerber gegen Julia Putinzewa gepatzt (6:3, 3:6, 2:6). Laura Siegemund (Metzingen) war gegen Rybakina chancenlos (0:6, 1:6). Während Kasachstan zum Finale der besten zwölf Mannschaften reist (8. bis 13. November), geht es für das deutsche Team von Kapitän Rainer Schüttler in die Play-offs (11./12. November). | 16.04.2022 12:39