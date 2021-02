Stand: 05.02.2021 08:37 Uhr Kerber und Zverev tanken weiter Selbstvertrauen

Die Tennisprofis Angelique Kerber und Alexander Zverev tanken vor dem Start in die Australian Open weiter Selbstvertrauen. Die Kielerin gewann bei der Grampians Trophy in Melbourne auch ihr zweites Match zog durch das 6:4, 6:4 gegen Ons Jabeur aus Tunesien ins Viertelfinale ein. Derweil haben die deutschen Herren beim ATP Cup das Halbfinale erreicht. Der Hamburger Zverev und Jan-Lennard Struff (Warstein) machten den entscheidenden Punkt zum 2:1 gegen Titelverteidiger Serbien im gemeinsamen Doppel. Sie setzten sich in einem Krimi gegen Novak Djokovic/Nikola Cacic mit 7:6 (7:4), 5:7, 10:7 durch. | 05.02.2021 08:32