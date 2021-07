Stand: 01.07.2021 19:05 Uhr Kerber und Zverev erreichen dritte Wimbledon-Runde

Angelique Kerber ist Alexander Zverev in Wimbledon in die dritte Runde gefolgt. Die an Nummer 25 gesetzte Kielerin gewann am Donnerstag ein hochklassiges Match gegen die Spanierin Sara Sorribes mit 7:5, 5:7, 6:4 und trifft nun auf die Japanerin Nao Hibino oder Alexandra Sasnowitsch (Belarus). Zverev setzte sich gegen Tennys Sandgren (USA) mit 7:5, 6:2, 6:3. Der Hamburger bekommt es in Runde drei entweder mit Taylor Fritz oder Steve Johnson (beide USA) zu tun. | 01.07.2021 19:01