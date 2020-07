Stand: 29.07.2020 17:28 Uhr

Kerber und Görges nicht für Turnier in Cincinnati gemeldet

Die besten beiden deutschen Spielerinnen Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) planen offenbar keinen Start beim Tennisturnier in Cincinnati Mitte August. Die Veranstaltung, die als Generalprobe für die US Open dienen soll, veröffentlichte am Mittwoch die Meldeliste. Auf dieser fehlen Kerber und Görges. Bei den Herren hat der Hamburger Alexander Zverev für die aus Cincinnati nach New York verlegte Masters-Veranstaltung gemeldet. | 29.07.2020 17:20