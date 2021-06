Stand: 21.06.2021 19:57 Uhr Kerber überspringt Auftakthürde in Bad Homburg mühelos

Die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist mit einem lockeren Sieg in ihr Tennis-Heimturnier in Bad Homburg gestartet. Die 33-Jährige aus Kiel ließ der russischen Qualifikantin Jekaterina Jaschina am Montagabend beim 6:1, 6:1 keine Chance. In der Runde der letzten 16 trifft die gebürtige Bremerin nun auf Anna Blinkowa (Russland). | 21.06.2021 19:57