Stand: 23.04.2021 09:44 Uhr Kerber trotz Aus in Stuttgart zuversichtlich

Angelique Kerber (Kiel) setzt nach dem Achtelfinal-Aus beim Tennis-Turnier in Stuttgart motiviert ihre Vorbereitung auf die French Open fort. Für sie gehe es ab 29. April beim Sandplatz-Turnier in Madrid weiter, sagte die 33-Jährige. Sie präsentierte sich nach ihrem 6:7 (4:7), 3:6 gegen die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina (Ukraine) auffallend optimistisch. "Ich glaube allgemein, das ganze Match war schon eines der besten oder das beste Match in diesem Jahr auf jeden Fall", sagte Kerber. | 23.04.2021 09:42