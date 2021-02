Stand: 22.02.2021 09:24 Uhr Kerber startet in Doha und Dubai

Die beste deutsche Tennisspielerin, Angelique Kerber (Kiel), plant ihre Teilnahme an den Turnieren in Doha und Dubai. Die Veranstaltungen in den ersten beiden März-Wochen werden ihre ersten Auftritte nach dem Erstrunden-Aus bei den Australian Open sein, bestätigte ihr Management. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne war die 33-jährige Kielerin gegen die Amerikanerin Bernarda Pera sofort mit 0:6, 4:6 ausgeschieden. | 22.02.2021 09:24