Stand: 29.03.2021 12:22 Uhr Kerber startet beim Rasenturnier in Berlin

Die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber (Kiel), hat für die erhoffte Premiere des Rasen-Tennisturniers in Berlin vom 14. bis 20. Juni zugesagt. "Das war unser Hauptaugenmerk, die Wimbledonsiegerin von 2018 präsentieren zu können", sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner bei einer Online-Pressekonferenz am Montag. Sie hoffe, dass "einige Top-Ten-Spielerinnen" in der Hauptstadt an den Start gehen werden. "Wir sind mit ganz vielen im Gespräch und wissen auch von einigen, dass sie kommen wollen", sagte Rittner. Für die Bundestrainerin biete das Turnier ideale Bedingungen zur Vorbereitung auf Wimbledon (ab 28. Juni). | 29.03.2021 12:22