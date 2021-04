Stand: 22.04.2021 20:18 Uhr Kerber scheitert in Stuttgart an Auftakthürde

Angelique Kerber ist im Achtelfinale des WTA-Tennisturniers in Stuttgart ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag trotz einer lange guten Leistung der Weltranglisten-Fünften Jelina Switolina 6:7 (4:7), 3:6 und verlor damit zum siebten Mal nacheinander gegen die Ukrainerin. Damit geht das hochklassig besetzte und mit 456.073 Euro dotierte Sandplatz-Turnier ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Keine der anfangs acht deutschen Teilnehmerinnen im Hauptfeld ist im Viertelfinale am Freitag noch dabei. | 22.04.2021 20:13