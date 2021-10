Stand: 18.10.2021 11:15 Uhr Kerber rückt in Tennis-Weltrangliste vor

Angelique Kerber ist in der Tennisweltrangliste wieder näher an die Top Ten herangerückt und von Platz 15 auf zwölf geklettert. Zuletzt war die Kielerin im Viertelfinale von Indian Wells gegen die spätere Turniersiegerin Paula Badosa aus Spanien ausgeschieden. Ihren für diese Woche geplanten Start in Moskau hat sie wegen eines Infekts abgesagt. Der Hamburger Alexander Zverev, der in Indian Wells überraschend ebenfalls in der Runde der besten Acht gescheitert war, bleibt bei den Herren Vierter. | 18.10.2021 11:15