Stand: 18.04.2022 15:33 Uhr Kerber plant Einsatz im Abstiegsduell deutscher Tennis-Auswahl

Angelique Kerber will für die deutsche Tennis-Auswahl im November die Abstiegsrunde im Billie Jean King Cup bestreiten. "Ich habe auch letztes Jahr die Finals mitgespielt in Prag und werde auch jetzt wieder dabei sein. In guten sowie in schlechten Zeiten", kündigte die 34 Jahre alte Kielerin am Ostermontag an. "Ich bin immer stolz, fürs Land zu spielen, auch dieses Mal." Am Freitag und Sonnabend hatten die deutschen Tennis-Damen mit 1:3 in Kasachstan verloren. Am 11. und 12. November spielt das Team gegen den Abstieg aus der Spitzengruppe. Der Gegner ist noch offen. | 18.04.2022 15:30