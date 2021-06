Stand: 15.06.2021 18:00 Uhr Kerber mühelos, Zverev mühevoll in zweite Runde

Angelique Kerber ist erfolgreich in die Rasentennissaison gestartet. Nach ihrem Aus in der ersten Runde der French Open fegte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel die japanische Qualifikantin Misaki Doi beim Comeback des WTA-Turniers in Berlin nach genau einer Stunde mit 6:2, 6:1 vom Feld und trifft nun auf Viktoria Asarenka. Alexander Zverev hatte derweil im westfälischen Halle mehr Probleme: Der Hamburger brauchte für seinen 6:4, 3:6, 6:3-Erfolg im deutschen Duell gegen Dominik Koepfer 1:44 Stunden. | 15.06.2021 17:58