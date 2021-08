Stand: 17.08.2021 08:09 Uhr Kerber mit erfolgreichem WTA-Comeback in Cincinnati

Die deutsche Top-Spielerin Angelique Kerber ist nach ihrer einmonatigen Auszeit erfolgreich auf die WTA-Tennistour zurückgekehrt. Die Kielerin gewann am Dienstag ihr Auftaktmatch beim Hartplatzturnier in Cincinnati/Ohio gegen die French-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari aus Griechenland 6:2, 6:2. Für Kerber war es das erste Match seit dem Halbfinal-Aus in Wimbledon. Die deutsche Nummer eins hatte wegen einer Oberschenkelverletzung auf ihre Olympia-Teilnahme verzichtet. In der Runde der letzten 32 trifft sie am Mittwoch auf die an Nummer vier gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina, die in Tokio die Bronzemedaille gewann. | 17.08.2021 08:00