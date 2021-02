Stand: 06.02.2021 06:47 Uhr Kerber in Melbourne im Viertelfinale ausgeschieden

Angelique Kerber ist bei ihrem Vorbereitungsturnier auf die Australian Open in Melbourne im Viertelfinale ausgeschieden. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt unterlag am Sonnabend bei der Grampians Trophy der Griechin Maria Sakkari mit 4:6, 2:6. Die 33 Jahre alte Kielerin führte im ersten Satz bereits mit 4:1. Doch danach gewann Sakkari, in der Weltrangliste als Nummer 22 drei Plätze vor Kerber platziert, neun Spiele in Folge. Nach 73 Minuten setzte sich die 25-jährige Griechin durch. | 06.02.2020 06:45