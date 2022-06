Stand: 23.06.2022 18:52 Uhr Kerber in Bad Homburg im Viertelfinale ausgeschieden

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist beim Tennis-Turnier in Bad Homburg überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Kielerin musste sich am Donnerstag bei ihrem Heim-Event der Französin Alize Cornet mit 4:6, 6:2, 1:6 geschlagen geben und verpatzte damit die Generalprobe für den am Montag beginnenden Rasen-Klassiker in Wimbledon. Kerber konnte nicht an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen. | 23.06.2022 18:50