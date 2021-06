Stand: 25.06.2021 14:23 Uhr Kerber in Bad Homburg im Halbfinale

Kurz vor Beginn des Grand-Slam-Highlights in Wimbledon tankt Tennisspielerin Angelique Kerber immer mehr Selbstvertrauen. Die dreimalige Major-Siegerin zeigte bei der Generalprobe in Bad Homburg die nächste starke Leistung und zog durch ein 2:6, 6:3, 6:3 gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova in ihr erstes Halbfinale seit knapp zwei Jahren ein. Da am Donnerstag wegen anhaltenden Regens in Bad Homburg nicht gespielt werden konnte, muss Kerber ihr Halbfinale gegen die topgesetzte Tschechin Petra Kvitova noch heute Abend bestreiten. | 25.06.2021 14:22