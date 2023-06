Stand: 22.06.2023 15:10 Uhr Kerber greift wieder zum Schläger

Angelique Kerber hat sich erstmals seit der Geburt ihrer Tochter Liane wieder öffentlich auf einem Tennisplatz gezeigt. Die 35 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin testete in Bad Homburg den Rasen des WTA-Turniers vor dem Start am Sonntag. Die Kielerin war im Februar erstmals Mutter geworden und kündigte an, auf die Profitour zurückkehren zu wollen. Die einstige Siegerin von Wimbledon, der Australian Open und der US Open hat unter anderem Olympia 2024 im Blick. | 22.06.2023 15:10