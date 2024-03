Stand: 08.03.2024 22:31 Uhr Kerber gewinnt erneut: Dritte Runde in Indian Wells

Angelique Kerber (Kiel) hat beim Tennis-Turnier in Indian Wells nach großem Kampf die dritte Runde erreicht. Die 36 Jahre alte ehemalige Weltrangliste-Erste gewann gegen die an Nummer zehn gesetzte Lettin Jelena Ostapenko am Freitag 5:7, 6:3, 6:3. Für Kerber war es seit der Rückkehr aus der Baby-Pause das erste Mal, dass sie bei einem Turnier zwei Partien in Serie gewinnen konnte. | 08.03.2024 22:31