Stand: 18.04.2021 16:17 Uhr Kerber freut sich auf Turnier in Stuttgart

Auch ohne Zuschauer geht Angelique Kerber (Kiel) voller Vorfreude in das Tennis-Turnier in Stuttgart. "Natürlich wird es komplett anders ohne Fans. Aber ich habe hier so viele Matches und Siege gehabt, da kommt trotzdem ein gutes Gefühl auf", sagte Kerber am Sonntag. Die Sandplatz-Veranstaltung beginnt an diesem Montag. Wegen der Corona-Krise sind keine Zuschauer zugelassen. | 18.04.2021 16:17