Stand: 16.04.2024 14:41 Uhr Kerber fit für Stuttgart? "War extrem angeschlagen"

Ihr Infekt vor der Reise nach Brasilien hat die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber auch in der Vorbereitung auf das WTA-Tennisturnier in Stuttgart eingeschränkt. "Ich habe nicht richtig trainieren können in Brasilien, auch wegen der Erkältung", sagte die 36-Jährige, die nach eigener Aussage nicht wisse, "wann ich das letzte Mal so extrem angeschlagen war und auch krank". Am Mittwoch steht ihr Erstrundenmatch in Stuttgart gegen die frühere britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu an. | 16.04.2024 14:40