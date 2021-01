Stand: 04.01.2021 14:40 Uhr Kerber erwartet Durststrecke im deutschen Damentennis

Angelique Kerber sieht das deutsche Damen-Tennis für die Zukunft gut gerüstet, erwartet für die Zeit nach ihrer Karriere aber auch eine kleine Durststrecke. "Wir haben durchaus viele gute Jugendspielerinnen und ich hoffe, in ein paar Jahren werden einige den Durchbruch schaffen", sagte die Kielerin. Die goldenen Zeiten seien aber wohl vorerst vorbei, so die 32-Jährige: "Es sieht momentan nicht danach aus, dass es direkt nach uns wieder so schnell Top-10-Spielerinnen geben wird." | 04.01.2021 14:40