Stand: 11.05.2021 22:22 Uhr Kerber erreicht in Rom zweite Runde

Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Rom die zweite Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Dienstagabend nach langer Regenpause gegen die französische Qualifikantin Alizé Cornet mit 6:2, 7:5 durch. Die Kielerin benötigte 1:35 Stunden für ihren Erfolg, dann verwandelte sie ihren ersten Matchball. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug trifft die 33-Jährige auf die an Nummer drei gesetzte Rumänin Simona Halep. | 11.05.2021 22:04