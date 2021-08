Stand: 20.08.2021 20:45 Uhr Kerber erreicht in Cincinnati Halbfinale

Angelique Kerber ist nach einem Aufgabesieg beim Tennis-Turnier in Cincinnati in das Halbfinale eingezogen. Die 33-jährige Kielerin führte am Freitag im Duell zweier einstiger Wimbledonsiegerinnen 6:4, 3:3 gegen Petra Kvitova, als die angeschlagene Tschechin nicht mehr weiterspielen konnte. In der Vorschlussrunde gibt es nun gegen die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien eine Revanche für das verlorene Halbfinale von Wimbledon. | 20.08.2021 20:45