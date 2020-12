Stand: 23.12.2020 09:26 Uhr Kerber denkt über Zeitpunkt für Rücktritt nach

Angelique Kerber hat in der Corona-Krise über den richtigen Zeitpunkt für das Ende ihrer Tennis-Karriere nachgedacht. "Ich habe das Gefühl, alle meine Freunde sind schon in Rente", sagte die 32-Jährige. "Natürlich habe ich mir auch meine Gedanken gemacht in der Corona-Zeit, und das Leben abseits der Tour zu schätzen gelernt. Die Gedanken sind natürlich da. Ich vertraue aber voll auf mein Herz und mein Gefühl." Die Frage, ob 2021 ihre letzte Saison auf der WTA-Tour werde, ließ die dreimalige Grand-Slam-Siegerin offen. | 23.12.2020 09:24