Kerber dachte über Rücktritt nach

Nach dem Rücktritt von Julia Görges (Bad Oldesloe) hat sich auch Tennis-Star Angelique Kerber (Kiel) im vergangenen Jahr mit dem Gedanken an ein Karriereende beschäftigt. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so ist. In dieser Zeit, in der ich einmal zur Ruhe gekommen bin, habe ich mir auch Gedanken gemacht", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". | 02.01.2020 10:29