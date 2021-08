Stand: 31.08.2021 08:05 Uhr Kerber bei den US Open in Runde zwei

Tennisspielerin Angelique Kerber hat mit Kampfkraft und großer Nervenstärke ein drohendes Erstrundenaus bei den US Open noch abgewendet: Die frühere Weltranglistenerste setzte sich am Auftakttag des Grand-Slam-Turniers in New York in einem enorm engen Match 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Ukrainerin Dajana Jastremska durch und trifft nun auf deren Landsfrau Angelina Kalinina, gegen die sie bei den French Open verloren hatte. "Ich habe das Match heute mental gewonnen", sagte die Kielerin nach ihrem Sieg: "Mit dem Kampf und dem Herz, das ich auf dem Platz gelassen habe." | 31.08.2021 08:05