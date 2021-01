Stand: 07.01.2021 10:34 Uhr Kerber beginnt neue Tennissaison in Melbourne

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber startet bei einem Vorbereitungsturnier in Melbourne kurz vor den Australian Open in die Saison. Die 32 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel wird bei einem von zwei parallel veranstalteten WTA-Turnieren vom 31. Januar bis 6. Februar an den Start gehen, wie die Organisatoren mitteilten. Die Profis werden ab dem 15. Januar in Melbourne eintreffen und eine vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne absolvieren. Das Zimmer dürfen sie in dieser Zeit nur für Training und Behandlung verlassen und sollen mindestens fünfmal auf das Coronavirus getestet werden. | 07.01.2021 10:33