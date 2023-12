Stand: 06.12.2023 08:22 Uhr Kerber: Olympia-Doppel mit Zverev?

Tennisspielerin Angelique Kerber, die nach ihrer Baby-Pause Ende Dezember ihr Comeback feiern will, hat auch die Olympischen Spiele in Paris im Visier. Auf die Frage, ob sie sich im kommenden Sommer ein Doppel mit Olympiasieger Alexander Zverev vorstellen könne, antwortete die 35-Jährige in einem Interview der "Sport Bild": "Sehr gerne! Wenn wir uns in Australien treffen, werden wir sicher darüber reden." Auch die Aufgabe als Fahnenträgerin würde die Kielerin reizen: "Für jeden Athleten wäre es unbeschreiblich, mit der deutschen Fahne einzulaufen. Jeder würde sich da stolz fühlen. Und somit ist es auch ein Traum von mir", sagte Kerber. | 06.12.2023 08:17