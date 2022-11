Stand: 03.11.2022 13:06 Uhr Kerber: Olympia 2024 soll nicht letztes Turnier sein

Angelique Kerber hat die Fortsetzung ihrer Tennis-Karriere über die Olympischen Spiele 2024 in Paris hinaus in Aussicht gestellt. "Es ist nicht so, dass Olympia 2024 mein letztes Turnier sein soll", sagte die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel bei der Vorstellung ihres Buches "Eine Frage des Willens: Mein Weg nach oben". Die 34-Jährige pausiert derzeit, weil sie mit ihrem Freund Franco Bianco im Frühjahr ihr erstes Kind erwartet. Ihren konkreten Comeback-Termin ließ sie offen: "Ich lasse mir Zeit. Wenn ich zurückkomme, möchte ich richtig zurückkommen." | 03.11.2022 13:04