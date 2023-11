Stand: 23.11.2023 13:00 Uhr Kerber: Comeback "größte Herausforderung meiner Karriere"

Tennis-Ass Angelique Kerber sieht ihr bevorstehendes Comeback nach eineinhalbjähriger Babypause als die wahrscheinlich "größte Herausforderung in meiner Karriere" an. Sie wisse, dass es "ein langer Weg ist und ich dafür Geduld brauche, was nicht unbedingt zu meinen Stärken gehört", sagte die 35-Jährige, die seit einigen Wochen intensiv an ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour arbeitet. "Die Liebe zum Tennis ist etwas, was mich immer motiviert hat. Das ist mein Ansporn", erklärte die Kielerin. | 23.11.2023 13:00