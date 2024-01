Stand: 02.01.2024 14:41 Uhr Keita Endo verlässt die Eintracht - Japaner kehrt zu Union Berlin zurück

Keita Endo verlässt Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig mit sofortiger Wirkung und kehrt zu Bundesligist 1. FC Union Berlin zurück. Damit endet das Leihgeschäft mit den "Eisernen" vorzeitig, wie die "Löwen" am Dienstag mitteilten. Der 26-jährige Mittelfeldmann spielte bereits in der Saison 2022/2023 leihweise für die Eintracht, diese wurde im vergangenen Sommer bis zum 30. Juni 2024 ausgedehnt. Endo kam in der laufenden Spielzeit nur auf sechs Liga-Einsätze sowie ein Spiel im DFB-Pokal. Winterfahrplan Eintracht Braunschweig | 02.01.2024 14:41