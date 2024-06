Stand: 05.06.2024 12:26 Uhr Kein neuer Vertrag für Stürmer Fridjonsson bei Holstein Kiel

Stürmer Holmbert Fridjonsson erhält bei Holstein Kiel keinen neuen Vertrag. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga teilte am Mittwoch mit, dass das zum 30. Juni auslaufende Arbeitspapier des Isländers nicht verlängert wird. Der 31-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 14 Liga-Spiele für die "Störche", in denen er einen Treffer erzielte. Fridjonsson war zur Saison 2021/2022 von Brescia Calcio nach Kiel gewechselt und zwischenzeitlich an den norwegischen Club Lilleström SK verliehen. Zur Bundesliga-Wechselbörse | 05.06.2024 12:26