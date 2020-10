Stand: 19.10.2020 16:48 Uhr Kein Sieger im kleinen Hamburger Fußball-Derby

Die zweiten Mannschaften der Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Hamburger SV haben sich zum Abschluss neunten Spieltags der Regionalliga Nord 1:1 (1:1) getrennt. In der kampfbetonten ersten Hälfte brachte Kapitän Cemal Sezer die Hausherren per Foulelfmeter in Führung (30.), nur vier Minuten später glich Robin Meißner an alter Wirkungsstätte aus.