Stand: 10.08.2023 11:43 Uhr "Kein Drittligist": 96-Trainer Leitl warnt vor Pokalgegner Sandhausen

Hannover 96 rechnet mit einer anspruchsvollen Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. "Wir wissen, wie schwer es wird", sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Spiel am Freitag (18 Uhr, im NDR Livecenter). "Uns erwartet von der Qualität her sicherlich ein Zweitligist und kein Drittligist", fügte der 45-Jährige hinzu. Fast alle Spieler stehen Leitl zur Verfügung. Lediglich beim zuletzt angeschlagenen Angreifer Havard Nielsen bleibt ein Einsatz fraglich. | 10.08.2023 11:43