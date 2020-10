Stand: 27.10.2020 21:35 Uhr Kein Amateurfußball in Bremen bis mindestens Mitte November

Der Amateurfußball in Bremen wird wegen der Corona-Pandemie vorerst bis zum 16. November ausgesetzt. Das gab der Bremer Fußball-Verband (BFV) am Dienstagabend nach mehreren Videokonferenzen mit seinen Vereinen bekannt. "Auch der Kreis Bremerhaven, der derzeit nicht als sogenanntes Risikogebiet eingestuft ist, hat sich dafür entschieden, diese Regelung für den Spielbetrieb auf Kreisebene zu übernehmen", hieß es weiter. Der BFV hatte den Spielbestrieb in der Vorwoche zunächst nur bis Ende Oktober ausgesetzt. | 27.10.2020 21:33