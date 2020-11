Stand: 05.11.2020 22:01 Uhr Kein Amateurfußball bis Jahresende in Schleswig-Holstein

Im Amateurfußball in Schleswig-Holstein ruht bis Jahresende der Ball. Wie der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Donnerstagabend mitteilte, wird der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie und um den Vereinen Planungssicherheit bis Ende Dezember zu geben ausgesetzt. Neben der vorläufigen Spielpause einigte sich das SHFV-Präsidium zudem darauf, von Vereinen organisierte Hallenturniere in diesem Winter grundsätzlich nicht zu genehmigen. | 05.11.2020 22:00