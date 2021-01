Stand: 11.01.2021 15:06 Uhr Keeper Himmelmann offenbar nicht mehr im Mannschaftstraining

Der langjährige Stammkeeper Robin Himmelmann darf nach übereinstimmenden Hamburger Medienberichten nicht mehr am Mannschaftstraining des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli teilnehmen. Demnach musste der 31-Jährige am Montagmorgen eine Individuell-Einheit mit Torwart-Trainer Mathias Hain absolvieren. Vom Kiezclub gibt es allerdings bis dato noch kein Statement dazu. Himmelmann hatte seinen Stammplatz nach dem zehnten Spieltag an Svend Brodersen verloren. Zuletzt stand er nicht einmal mehr im Spieltagskader. | 11.01.2020 15:04