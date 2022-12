Stand: 27.12.2022 19:09 Uhr Keeper Buric verlängert bei der SG Flensburg-Handewitt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Torwart Benjamin Buric weiter an sich gebunden. Der Bosnier, der 2018 aus Wetzlar an die Förde gewechselt war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028. "Ich bin in Flensburg und im Norden angekommen und fühle mich unglaublich wohl hier", erklärte der 32-Jährige. "Benjamin hatte zahlreiche sehr gute Angebote, gegen die er sich glücklicherweise entschieden hat", sagte SG-Coach Maik Machulla. | 27.12.2022 19:09