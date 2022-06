Stand: 28.06.2022 12:22 Uhr Keeper Alexander Pinski erhält Profivertrag bei HSV-Handballern

Der Handball Sport Verein Hamburg hat seinen Nachwuchstorhüter Alexander Pinski mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Der 19-Jährige komplettiert die Torhüter-Gruppe um Johannes Bitter, den kürzlich verpflichteten Kroaten Ivan Budalic und Jens Vortmann, der nach seinem Achillessehnenriss aber noch mehrere Monate ausfällt. Pinski soll in erster Linie in der zweiten Mannschaft in der viertklassigen Oberliga Hamburg/Schleswig zum Einsatz kommen. | 28.06.2022 12:20