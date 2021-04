Stand: 25.04.2021 18:59 Uhr Kaum noch Chancen: Rasta Vechta vor Abstieg

Die Hoffnungen von Rasta Vechta auf den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga schwinden immer weiter. Einen Tag nach dem 81:98 in Crailsheim siegte Konkurrent Weißenfels am Sonntag mit 81:76 in Frankfurt und baute den Vorsprung auf vier Siege aus. Damit muss Vechta alle vier noch ausstehenden Spiele gegen Alba Berlin, bei den Gießen 46ers, gegen Weißenfels und in Würzburg gewinnen. Zudem müssen die Niedersachsen auch den direkten Vergleich gegen Weißenfels (Hinspiel 72:82) und Würzburg (80:88) noch für sich entscheiden. Ergebnisse und Tabelle | 25.04.2021 18:15