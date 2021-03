Stand: 26.03.2021 16:50 Uhr Katalonien-Rundfahrt: Kämna holt Etappensieg

Nach einer beherzten Attacke hat Lennard Kämna seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der Radprofi vom Team Bora-Hansgrohe gewann am Freitag die fünfte Etappe der Katalonien-Rundfahrt, nachdem er sich etwa sieben Kilometer vor dem Ziel in Manresa aus einer größeren Fluchtgruppe abgesetzt hatte. Der 24-Jährige aus Fischerhude, dessen mehr als 100 Kilometer lange Flucht am Donnerstag noch gescheitert war, spielt in der Gesamtwertung allerdings keine Rolle. | 26.03.2021 16:50