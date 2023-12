Stand: 25.12.2023 14:38 Uhr Karriere von Krajewskis Goldstute "Mandy" beendet

Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Julia Krajewski wird bei den Olympischen Spielen in Paris nicht mit ihrem Gold-Pferd Amande de B’Neville an den Start gehen. Die Fuchsstute, die zuletzt verletzt war und im Hinblick auf die Sommerspiele im kommenden Jahr aufgebaut werden sollte, kehrt gar nicht mehr in den Sport zurück, wie die 35-jährige Krajewski auf Instagram mitteilte. Die Stute laboriert seit Längerem an einer Verletzung im Huf, die sich unter sportlicher Belastung deutlich verschlechtern könnte, erklärte die Langenhagenerin, die auf "Mandy" auch WM-Gold im Team und Silber im Einzel gewann. | 25.12.2021 14:35