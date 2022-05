Stand: 31.05.2022 11:13 Uhr Kapitänin Popp führt vorläufigen EM-Kader der DFB-Frauen an

Kapitänin Alexandra Popp vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg führt das vorläufige deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) an. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte am Dienstag 28 Spielerinnen; der vorläufige Kader wird aber noch auf 23 reduziert. Insgesamt sind acht Akteurinnen vom Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg, darunter auch Torhüterin Almuth Schult, dabei. Kader-Übersicht | 31.05.2022 11:10