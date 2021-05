Stand: 27.05.2021 11:54 Uhr Kapitänin Müller-Wieland nicht in Tokio mit dabei

Ohne ihre langjährige Kapitänin Janne Müller-Wieland vom UHC Hamburg treten die deutschen Hockey-Frauen die Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) an. Die Olympia-Dritte von Rio gehört nicht zum Kader von Bundestrainer Xavier Reckinger. Der DOSB muss der Nominierung noch zustimmen. "Es war ein ganz harter, aber unglaublich fairer Konkurrenzkampf um diese Olympia-Startplätze", sagte Reckinger. Unter den zehn nominierten Spielerinnen aus Hamburg fehlt auch Hannah Gablac (Club an der Alster). | 27.05.2021 11:50