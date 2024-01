Stand: 29.01.2024 08:45 Uhr Kapitän Golla zieht positive EM-Bilanz: "Schritt nach vorn"

Kapitän Johannes Golla sieht bei Deutschlands Handballern trotz der verpassten EM-Medaille eine Entwicklung in die richtige Richtung. "In der Abwehrarbeit haben wir einen Riesenschritt nach vorn gemacht. Durch neue Spieler im Kader haben wir neue Optionen bekommen, die in der Zukunft sehr wertvoll sein können. Das war ein Schritt nach vorn", bilanzierte der Profi der SG Flensburg-Handewitt nach dem vierten Platz bei der Heim-EM. Mit dem 31:34 gegen Schweden hatte die DHB-Auswahl knapp Bronze verpasst. | 29.01.2022 08:32