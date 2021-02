Stand: 17.02.2021 11:15 Uhr Kapitän Furchner verlängert bei den Grizzlys Wolfsburg

Eishockey-Profi Sebastian Furchner hat seinen Vertrag bei den Grizzlys Wolfsburg bis 2022 verlängert. Der Kapitän geht damit in seine 14. Saison bei den Niedersachsen. Furchner ist mit 692 absolvierten DEL-Partien Rekordspieler der Grizzlys. In der vergangenen Saison knackte er die magische Marke von 1.000 Spielen in der höchsten deutschen Spielklasse. Der 38-Jährige, der zuvor für die Kölner Haie spielte, steht inzwischen bei 1.042 DEL-Einsätzen - nur drei Akteure haben in ihrer Karriere mehr Partien auf dem Buckel. | 17.02.2021 11:13