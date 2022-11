Stand: 04.11.2022 13:24 Uhr Kampfmittel-Funde: Göttingens Basketball-Arena gesperrt

Die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen müssen für insgesamt sechs Heimspiele in eine andere Halle ausweichen. Die eigentliche Heim-Arena muss wegen Bombenfunden in der Umgebung gesperrt werden. Die Kampfmittel sollen am 25. März entschärft beziehungsweise kontrolliert gesprengt werden. Da dafür umfangreiche Vorbereitungen nötig sind, kann die Arena bereits vom 5. Januar an nicht genutzt werden. Betroffen sind die Partrien gegen Hamburg, Heidelberg, Bayreuth, Crailsheim und Oldenburg. | 04.11.2022 13:22