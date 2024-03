Stand: 27.03.2024 12:08 Uhr Kampf ums DFB-Pokal-Ticket: 13.000 Fans bei Meppen - Lohne

Das Duell um das Ticket für den DFB-Pokal zwischen dem SV Meppen und Blau-Weiß Lohne elektrisiert die Fans in der Weser-Ems-Region. Das Endspiel um den Niedersachsenpokal für die Dritt- und Viertligisten in Meppen am Donnerstagabend um 19 Uhr ist restlos ausverkauft. 13.041 Zuschauer werden dabei sein. Der zweite niedersächsische Teilnehmer wird am Finaltag der Amateure (25. Mai) ermittelt. Dort stehen aber zunächst am Ostermontag die Halbfinals an. | 27.03.2024 12:08